Трассу от Новосибирска до Томска собираются отремонтировать

Планируется ремонт трассы от Новосибирска до Томска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Планируется ремонт трассы от Новосибирска до Томска. Новость появилась на сайте Территориального управления автомобильных дорог НСО.
- ТУАД уже ищет подрядчика. Отремонтировать необходимо восемь километров трассы «Новосибирск - Колывань - Томск», - говорится в публикации. – Подрядчикам необходимо будет обустроить участки, установить ограничивающие знаки в зоне ремонта, фрезеровать старое покрытие и так далее.
Участок дороги планируется ввести в эксплуатацию в октябре.
- Ремонтные работы необходимы, так как состояние существующего покрытия оставляет желать лучшего. Кроме того, технический уровень дороги на отдельных участках недостаточно высокий, - объяснили в ТУАДе.
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