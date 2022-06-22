Трассу от Новосибирска до Томска собираются отремонтировать

Планируется ремонт трассы от Новосибирска до Томска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планируется ремонт трассы от Новосибирска до Томска. Новость появилась на сайте Территориального управления автомобильных дорог НСО.

- ТУАД уже ищет подрядчика. Отремонтировать необходимо восемь километров трассы «Новосибирск - Колывань - Томск», - говорится в публикации. – Подрядчикам необходимо будет обустроить участки, установить ограничивающие знаки в зоне ремонта, фрезеровать старое покрытие и так далее.

Участок дороги планируется ввести в эксплуатацию в октябре.

- Ремонтные работы необходимы, так как состояние существующего покрытия оставляет желать лучшего. Кроме того, технический уровень дороги на отдельных участках недостаточно высокий, - объяснили в ТУАДе.

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