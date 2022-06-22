К 2030 году в новосибирском аэропорту Толмачево отремонтируют взлетно-посадочную полосу

В Новосибирске к 2030 году отремонтируют взлетно-посадочную полосу Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирский аэропорт Толмачево продолжают реконструировать. Так, к 2030 году там отремонтируют взлетно-посадочную полосу.

- До 2030 года работы будут завершены, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Работы начнут только в 2027 году.

Напомним, международный аэропорт Толмачево реконструируют с 2019 года.

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