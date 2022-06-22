В Новосибирске ищут дом красивой кошке Мусе, ставшей сиротой после смерти хозяев. Фото: предоставлено Татьяной РУМЯНЦЕВОЙ.

В одной из групп по пристройству животных в Новосибирске появилось объявление о поиске хозяев для кошечки Муси. Она осталась совершенно одна после смерти пожилой хозяйки.

- Хозяйка-бабушка обожала Мусю. А вот сын женщины не давал кошке спокойно жить. Постоянно выпивал и гонял животное, - рассказала Татьяна в группе «Пристройство животных в Новосибирске и НСО». - Когда бабушка умерла, ее сын начал выгонять Мусю на улицу. Он не кормил кошку и постоянно на нее кричал. После смерти мужчины их квартиру опечатали. Кошечка приходила по привычке домой, подолгу сидела под дверью, но у нее больше не было дома...

Про сироту узнала Татьяна и временно забрала ее к себе.

- Мусе 3-4 года, она стерилизована. Это очень аккуратная и воспитанная кошка. Ходит строго в лоток, не попрошайничает и не дерет мебель, - рассказала сибирячка. – А еще Муся невероятно ласковая. Обожает играть с разными кошачьими игрушками.

Татьяна отметила, что обязательным условием для новых хозяев является наличие сеток на окнах. Дело в том, что Мусе нравится охотиться за насекомыми и птицами.

Если вы готовы стать для Муси любящим хозяином, позвоните по этому номеру: 8-913-724-98-11 (Татьяна).

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