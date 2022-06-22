Новосибирца судят за убийство мужчины, вступившегося за оскорбленную жену

Муж вступился за жену и обвиняемый накинулся на него с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 47-летний рецидивист попал в суд за убийство на «Золотой Ниве». Трагедия произошла летом прошлого года возле дома на улице Богаткова, 247.

В день трагедии 47-летний обвиняемый был пьян и шел на разборки со знакомым, который заложил его телефон в ломбард. На улице Богаткова он встретил 44-летнего мужчину с супругой, когда-то ему знакомых.

Нетрезвый мужчина начал материться на женщину, за нее вступился муж. Между ними вспыхнула ссора, жена встала между обидчиком и мужем, стала умолять его уйти. Однако грубиян достал нож и кинулся на мужчину, нанеся ему несколько ударов ножом в грудь.

- 44-летнего потерпевшего увезла «скорая», он скончался в больнице на следующий день. Обвиняемый сперва не признавал вину и говорил о самозащите, однако свидетели опровергли его слова. После чего обвиняемый написал явку с повинной. Ранее он был судим за мошенничество и освободился из колонии в 2020 году, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Дело рассматривает Дзержинский районный суд.

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