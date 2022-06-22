Строители Восточного обхода демонстрируют высокие темпы работ: движение на первом участке трассы откроют уже в этом году

Движение по путепроводу Восточного обхода на пересечении с региональной автодорогой К19-р откроют в этом году. Фото: Правительство НСО

Движение по путепроводу Восточного обхода на пересечении с региональной автодорогой К19-р откроют в этом году, сообщают строители. Губернатор Андрей Травников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провели выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса нашего региона автодороги.

— Дорожная сеть Новосибирской область имеет очень важную особенность — это связующее звено для всей сети федеральных автодорог: через Новосибирскую область идет связь между дорогами Центральной России и Дальневосточным регионом. Естественно, спрос на это направление растет, объекты, подобные Восточному обходу, способствуют тому, чтобы комфортностью, заданной пропускной способностью и уровнем безопасности дорожного движения обеспечивать связь между автодорогами, которые разводят потоки в разные направления, — отметил Роман Новиков.

Такие автодороги, играющие важную транзитную роль в масштабе страны, безусловно, важны и для региона. Развитие этого направления находится в центре внимания Правительства Новосибирской области.

— Если говорить о региональной значимости, то любой обход крупного города решает вопросы комфорта, экологии, экономии времени и в итоге — средств. Объект долгожданный для новосибирцев. Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи — на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, Заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2, 8 миллиарда рублей. Это залог того, что цель будет достигнута. Все зависит от подрядчика. Мы уже привыкли, что «Новосибирскавтодор» умеет делать свою работу не только качественно, но и с опережением сроков, — подчеркнул Губернатор.

Работы на Восточном обходе должны быть завершены через пять лет, но сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть приближены. Все зависит не от возможностей строителей, а от финансирования. Сегодня Правительство РФ и аппарат Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина решают вопрос таким образом, что в случае опережающего выполнения работ можно рассчитывать и на опережающее финансирование, отметили участники совещания.

Сейчас работы на Восточном обходе ведутся на 10-километровом участке i этапа. Строители приступили к устройству цементобетонного покрытия. Покрытие выполнено на подходах к путепроводу в составе транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-р. Запустить движение по путепроводу планируется в нынешнем году.

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