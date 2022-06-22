ВТБ выдал первую ипотеку с господдержкой на новых условиях в Новосибирске

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Фото: Пресс-служба банка ВТБ по СФО

На прошлой неделе ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Для заемщика обеспечивается единая процентная ставка на всю сумму и весь срок действия кредитного договора. Программа рассчитана до конца 2022 года.

- Поддержка населения в нынешних условиях – принципиальная задача ВТБ, поэтому мы первыми начали прием заявок по новой ипотеке с господдержкой и сегодня уже провели первые выдачи, как только постановление Правительства вступило в силу. Рассчитываем, что новые условия серьезно поддержат спрос на ипотеку в нашей стране, ведь сейчас ставка по программе уже достигла уровня 2021 года. Дополнительно своим клиентам мы готовы предоставить дисконт в 0,3 п.п., а также возможность оформить кредит с удвоенным лимитом, что значительно расширяет возможности покупки квартир в новостройках, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.