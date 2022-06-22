Новосибирцы устроили забавную акцию по обмену магнитами в лифте. Фото: Моя Первомайка

В лифте одного из жилых домов новосибирские активисты устроили милую акцию. Они предложили обмениваться магнитами для создания уюта, пишет группа «Моя Первомайка».

- Магнитик можно забрать, но взамен поставить два. Сделаем наш дом уютным и красивым! – напечатано на листе бумаги, прикрепленном к стенке лифта.

Местные с удовольствием поддержали эту акцию. Вокруг объявления появились восемь красочных магнитов.

Однако не всем данная задумка пришлась по душе.

- Пылесборник организовали, - возмутился один из подписчиков группы «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber