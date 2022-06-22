Новосибирцы устроили забавную акцию по обмену магнитами в лифте. Фото: Моя Первомайка
В лифте одного из жилых домов новосибирские активисты устроили милую акцию. Они предложили обмениваться магнитами для создания уюта, пишет группа «Моя Первомайка».
- Магнитик можно забрать, но взамен поставить два. Сделаем наш дом уютным и красивым! – напечатано на листе бумаги, прикрепленном к стенке лифта.
Местные с удовольствием поддержали эту акцию. Вокруг объявления появились восемь красочных магнитов.
Однако не всем данная задумка пришлась по душе.
- Пылесборник организовали, - возмутился один из подписчиков группы «ВКонтакте».
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