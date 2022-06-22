Посмотрите, как изменилась собака! Фото: предоставлено Еленой Сундуковой

Новосибирские волонтеры пристраивают собаку, спасенную из бердского «концлагеря». Ранее КП-Новосибирск писала о женщине, которая собрала к себе домой бродячих животных, а ухаживать не стала. Четвероногие расплодились, а «благодетельница» заколотила всех в самодельные будки.

- Когда мы достали Марину (кличка собаки- прим.ред.), она была вся в колтунах, истощена и у нее была повреждена психика. Потребовалось время, чтобы она начала восстанавливаться, - рассказала КП-Новосибирск Елена Сундукова, общественный инспектор по надзору за животными.

По словам женщины, собака начала нормально питаться, ее постригли, вакцинировали и стерилизовали.

- Сейчас мы ищем Марине новый дом. Очень добрая,ласковая, послушная собачка, которой не хватает заботы, любви и ласки. Жить она может как в доме, так и в квартире, - уточняет Елена.

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