В Новосибирске могут запустить тест-драйв квартир

Тест-драйв квартир лучше проводить в крупных ЖК с квартирами под ключ. Фото: предоставлено Горсайту застройщиком «Камея»

В некоторых регионах страны застройщики предлагают потенциальным покупателям тест-драйв квартир. Так люди могут оценить качество жилья, его удобство и расположение, а потом выбрать лучший вариант. В Новосибирске пока нет такой услуги на постоянной основе, но она может появиться.

— На мой взгляд, идея с созданием тест-драйв квартир интересная, но нужно понимать, что она будет работать только в квартирах определённого сегмента, — рассказал Горсайту сотрудник федеральной системы бронирования квартир в новостройках НМаркет-Про Евгений Трибунский.

Эксперт уверен, что тест-драйв квартир сыграют на руку застройщикам, создающим проекты классов «комфорт» и «комфорт +». А вот для жилищных комплексов «эконом» и «премиум» класса такая услуга не подойдет.

— Реального тест-драйва не получится, потому что он не отразит всей картины. Обычно эти дома монолитные, стены в них тонкие, бывают проблемы с проводкой. Это легко можно замаскировать ремонтом, чтобы получилась иллюзия тихой и беспроблемной квартиры. А если человек покупает «премиум» квартиру за 20-40 миллионов, он рассчитывает сделать в ней дорогой дизайнерский ремонт, возможно устроить перепланировку. Если типовой ремонт от застройщика будет не дорогим, то есть шанс потерять клиента. Если же застройщик «раскошелится», то расходы на содержание ремонта после нескольких сотен гостей просто не окупятся, — поделился Евгений Трибунский.

По словам эксперта, для тест-драйва подойдут не все жилые комплексы. Они должны быть крупными и из нескольких домов, а квартиры в них с отделкой под ключ и с большим количеством вариантов на любой вкус.

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