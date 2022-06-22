В Новосибирске ищут дом собаке-боксеру, чьи хозяева потеряли жилье на пожаре

Айзе всего год. фото: предоставлено Эллой

Новосибирской собаке породы боксер ищут новый дом. Ее прежние хозяева остались без крыши над головой из-за пожара. Теперь они не могут следить за четвероногим.

- ЧП произошло в Октябрьском районе. Дом сгорел, и Айза сейчас находится на передержке у их родственников. Ее прежним хозяевам сейчас негде жить, вот они ее и решили пристроить, - рассказала КП-Новосибирск Элла Ларионова, волонтер.

По словам женщины, собака умная, знает все команды, ласковая и легко уживается с другими животными.

- Мы будем отдавать ее под договор, чтобы Айзу обязательно стерилизовали. Ее хозяева должны быть взрослые и ответственные люди, - говорит сибирячка.

Элла уточнила, что Айза уживется и в доме, и в квартире. В первом варианте собака должна быть именно в доме, а не на цепи и в будке.

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