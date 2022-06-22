В Новосибирске спасатели помогли 12-летнему мальчику, упавшему с катамарана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на Юго-Западном карьере пострадал 12-летний мальчик. Ему помогли спасатели.

– Днём 21 июня 12-летний школьник упал с катамарана на берег. Он ударился правым боком. Спасатели оказали ему первую помощь, – говорится в сообщении помощь МАСС.

Ребёнок, судя по всему, легко отделался. Он отказался от помощи медиков. Мальчика отправили отдыхать домой.

Ранее КП-Новосибирск писала об ещё одном инциденте на Юго-Западном карьере. Там вечером 21 июня чуть не утонула девочка 2008 года рождения. Её тонущую заметили в пяти метрах от берега. Школьницу вовремя достали из воды.

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