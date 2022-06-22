В Новосибирске установили макет самолета АН-2. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске на пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей появился макет самолета АН-2. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Макет располагается в сквере Авиаконструктора Антонова. Он стоит на специальном постаменте, который ориентирован на юго-восток, - отметили в паблике.

Текст сопроводили видео с моментом установки макета АН-2. На записи видно, как бело-голубой самолет с изображением российского флага на хвосте переносится до постамента на тросе.

Местные жители порадовались появлению нового объекта.

- Классно! Побольше бы подобных элементов в городе, - написал один из подписчиков.

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