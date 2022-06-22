Новосибирские разработчики создают программу, превращающую голос и движения человека в рисунок снежинки

Новосибирские разработчики создадут уникальную программу, трансформирующую голос и движения в рисунок. Фото: Мэрия Новосибирска.

IT-разработчики мэрии Новосибирска создают уникальную программу, которая позволит создать эксклюзивный рисунок снежинки – символа Новогодней столицы России – 2022 для каждого жителя города. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

– В парках установят аппараты, которые будут считывать информацию по голосу или движениям новосибирцев. Наши разработчики сейчас занимаются созданием уникальной программы, которая превратит оцифрованные данные человека в индивидуальную снежинку. Это будет уже ближе к Новому году. Однако для этого каждый желающий должен будет дать согласие на сбор данных, – объяснила КП-Новосибирск вице-мэр.

Цифровой след – это данные, которые люди оставляют в интернете. Пока сложно представить, что это будут за аппараты, которые создадут рисунок снежинки из голоса и движений человека. Однако, по словам Анны Терешковой, эксклюзивная программа будет готова уже к концу лета.

После того, как каждый получит свою снежинку, программа создаст из них одну, которая станет символом. Больше тысячи рисунков, которые новосибирцы прислали на конкурс символа Новогодней столицы, оцифруют и тоже включат в программу разработки единого стиля.

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