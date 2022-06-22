В Толмачево таксист стащил у спящего пассажира чемодан с деньгами. Фото: стоп-кадр.

В новосибирском аэропорту Толмачево у спящего пассажира пропал чемодан, в котором лежали 20 тысяч рублей. 40-летний потерпевший обратился к транспортным полицейским.

– Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемого. Оказался им 37-летний таксист. Задержанный пояснил, что был в зале ожидания аэровокзала, когда увидел спящего мужчину, рядом с которым стояла тележка с чемоданом, – пояснили в УТ МВД СФО, – Таксист подсел к новосибирцу и, убедившись, что тот крепко спит, укатил тележку с личными вещами из аэропорта. У машины он проверил содержимое чемодана. Деньги достал и присвоил себе. А чемодан и прочие вещи выкинул в мусорку в городе Обь.

На таксиста завели уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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