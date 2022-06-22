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Общество22 июня 2022 6:48

В Новосибирске 32-летнего мужчину нашли спящим на козырьке подъезда

С навеса его сняли спасатели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
С козырька мужчину сняли спасатели. Фото: Спасатели МАСС.

С козырька мужчину сняли спасатели. Фото: Спасатели МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска 32-летний мужчина прилег поспать на козырьке подъезда. Инцидент произошел вчера вечером на улице Никитина. Об этом сегодня, 22 июня, рассказали спасатели МАСС.

– Мужчина 1990 года рождения обнаружен, пояснил, что залез на козырёк, чтобы поспать. Был снят с козырька, – сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что двух 14-летних подростков унесло далеко от берега на надувных матрасах.

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