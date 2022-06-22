В конце недели новосибирцы увидят парад планет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 24 июня, сибиряки смогут увидеть парад планет. Об этом сообщили в группе Большого новосибирского планетария «ВКонтакте».

- Данное астрономическое явление произойдет утром 24 июня. Некоторые планеты выстроятся в линию, как будто на параде, - рассказали в планетарии. – Очередность планет будет следующей: сначала идет Сатурн, затем – Нептун, после Нептуна – Юпитер, далее – Марс, Уран и Венера.

Увидеть Нептун и Уран невооруженным глазом не получится. Обязательно нужен будет телескоп.

- В пятницу утром Луна окажется между Марсом и Венерой. В районе 4:00 все планеты выстроятся в линию, - уточнили в публикации.

В новосибирском планетарии предупредили, что у всех желающих лицезреть парад планет будет не так много времени.

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