Мэр Анатолий Локоть рассказал о готовности Новосибирска ко Дню города

Мэр Новосибирска рассказал, что сделано ко Дню города.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
К 129-летию Новосибирска, 26 июня, будет открыт Заельцовский парк, а к юбилейному Дню города доделают стелу на площади Калинина. Об этих и других достижениях города мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в интервью «ЧС-инфо».
– Ко Дню города мы открываем после обновления Заельцовский парк. Хотя по договору окончание работ вообще стоит в сентябре, мы решили сделать этот подарок горожанам к празднику, – заявил градоначальник.
Парк «Арена» возле нового ледового дворца откроют к сентябрю, развернута масштабная работа в пойме реки Каменки. Что касается озеленения, недавно Новосибирск получил поддержку от региона, чтобы создать питомники для выращивания больших саженцев. Это необходимо, чтобы обновлять гнилые и старые деревья.
Помимо крупных парков, сейчас в Новосибирске идут работы по благоустройству сквера Гагарина в Ленинском районе и набережной реки Иня в Первомайском районе.
Как заметил Анатолий Локоть, Вокзальная магистраль стала удачным примером благоустройства. Ко Дню города там высадили новые саженцы, а улицу очистили от рекламного шума, появились пешеходные зоны.
Также мэр упомянул, что диалог с федеральным центром по поводу строительства новых станций метро находится в активной фазе, а завершение «Спортивной» станет «козырной картой» в решении вопроса.
В следующем году, в честь 130-летия Новосибирска, в центре площади Калинина установят стелу «Новосибирск – Город трудовой доблести».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что водители продолжают оставлять машины на площади Калинина, несмотря на запрет парковки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер