Мэр Анатолий Локоть рассказал о готовности Новосибирска ко Дню города

Мэр Новосибирска рассказал, что сделано ко Дню города. Фото: Андрей КОПАЛОВ

К 129-летию Новосибирска, 26 июня, будет открыт Заельцовский парк, а к юбилейному Дню города доделают стелу на площади Калинина. Об этих и других достижениях города мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в интервью «ЧС-инфо».

– Ко Дню города мы открываем после обновления Заельцовский парк. Хотя по договору окончание работ вообще стоит в сентябре, мы решили сделать этот подарок горожанам к празднику, – заявил градоначальник.

Парк «Арена» возле нового ледового дворца откроют к сентябрю, развернута масштабная работа в пойме реки Каменки. Что касается озеленения, недавно Новосибирск получил поддержку от региона, чтобы создать питомники для выращивания больших саженцев. Это необходимо, чтобы обновлять гнилые и старые деревья.

Помимо крупных парков, сейчас в Новосибирске идут работы по благоустройству сквера Гагарина в Ленинском районе и набережной реки Иня в Первомайском районе.

Как заметил Анатолий Локоть, Вокзальная магистраль стала удачным примером благоустройства. Ко Дню города там высадили новые саженцы, а улицу очистили от рекламного шума, появились пешеходные зоны.

Также мэр упомянул, что диалог с федеральным центром по поводу строительства новых станций метро находится в активной фазе, а завершение «Спортивной» станет «козырной картой» в решении вопроса.

В следующем году, в честь 130-летия Новосибирска, в центре площади Калинина установят стелу «Новосибирск – Город трудовой доблести».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что водители продолжают оставлять машины на площади Калинина, несмотря на запрет парковки.

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