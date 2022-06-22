В Новосибирске экс-сотрудник колонии, передававший осужденным мобильники, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить экс-сотрудника ИК-18, который за взятки проносил осужденным мобильники. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что в период с ноября 2020 по март 2021 года обвиняемый за деньги проносил в колонию мобильники и передавал заключенным. За незаконные действия в общей сложности экс-сотрудник колонии от родственников осужденных получил более 50 тысяч рублей. Переводы приходили на карту знакомого, который о промыслах приятеля не знал, – пояснили в Следственном комитете.

Преступления фигуранта выявили и пресекли сотрудники собственной безопасности ГУФСИН РФ НСО.

Дело экс-работника колонии по существу рассмотрит Октябрьский районный суд.

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