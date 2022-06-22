В Новосибирске пьяный мужчина заблокировал вход в клинику: он уснул прямо на пороге

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

21 июня в 9.46 сотрудники, пришедшие на работу в стоматологическую клинику на улице Гребенщикова, столкнулись с непреодолимым препятствием: на крыльце лежал не подающий признаков жизни мужчина. Они нажали тревожную кнопку и вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-17 установили, что мужчина жив, но находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и крепко спит. Бойцы привели его в чувство, тем самым разблокировав вход.

Еще одного смертельно пьяного человека «реанимировали» вчера бойцы ГБР-1. В 13.47 они получили сигнал тревоги из кафе на улице Добролюбова. Администратор заведения указала охранникам на посетительницу, которая, перебрав спиртного, крепко уснула за столом. Бойцы ГБР разбудили ее и помогли прийти в чувство.

А вот двум пьяным девушкам, сцепившимся в драке сегодня в 3.05 возле магазина на улице Троллейной, медицинская помощь, к счастью, не потребовалась. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-4 девушек просто разняли и отправили по домам.