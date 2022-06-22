В Новосибирске полицейские задержали четверых мигрантов-наркодилеров в ходе спецоперации

Мигрантам может грозить пожизненное заключение. Фото: ГУ МВД России по НСО.

В Новосибирске в ходе спецоперации полицейские задержали наркодилеров из стран ближнего зарубежья. Членам группы было от 28 до 55 лет. Об этом в среду, 22 июня, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Двое мужчин и две женщины были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК Главного управления МВД России по Новосибирской области при выходе из арендуемой квартиры, расположенной в Ленинском районе Новосибирска, – сообщили в ведомстве.

В квартире нашли больше 2,5 килограммов героина. Мигранты закупали наркотики оптом, делали закладки и раскладывали по Новосибирску и области.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». За это им может грозить пожизненное лишение свободы.

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