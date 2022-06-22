Новосибирцы собирают помощь 13-летней отличнице, которая с рождения борется с опухолью мозга

Маленькая Злата борется с болезнью уже 12 лет. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Защити Жизнь"

В Новосибирске 13-летняя Злата всю жизнь борется с опухолью головного мозга. Девочка старается жить полноценно - даже нарушения памяти не помешали ей сдавать экзамены на «четверки» и «пятерки». В благотворительном фонде «Защити Жизнь» рассказали историю семьи Булатовых.

Злата родилась в 2009 году, став вторым ребенком в семье. Однако год спустя врачи поставили ей страшный диагноз: внутричерепная опухоль в пинеальной части головного мозга. Детские нейрохирурги установили шунт, но вскоре Злата переболела пневмонией, и опухоль стала расти.

В 2011 году хирурги НИИТО провели сложнейшую операцию по удалению опухоли, однако остатки в виде метастазов заставили лечь малышку на химиотерапию. Ребенка часто обследовали и делали МРТ головного мозга, в 2017 году провели новую операцию в НИИ Микрохирургии им. Бурденко. Затем вновь лечили опухоль с помощью лучевой терапии.

Уникальную стойкость Златы оценили специалисты: ребенка обследовали в клинике в Германии, а в Москве ее стала курировать руководитель отдела нейроонкологии Федерального научного центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Ольга Желудкова.

— Злата все еще на домашнем обучении. Учится на "4" и "5". Без мамы, к сожалению, Злате тяжело: если она не дома, то моментально теряет ориентацию в пространстве, если на минутку отвлечется – то сразу же забывает, чем она занималась. Наталья поясняет, что это — последствия операции и длительного лечения, — сообщили в фонде «Защити Жизнь».— Уже на протяжении почти 12 лет Злата и ее родители ведут борьбу с тяжелым заболеванием. Вы много раз помогали девочке, собирая необходимые средства на оплату диагностики и перелетов. Просим вас и на этот раз помочь нашей храброй Злате.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь ребенку - свяжитесь с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03. Всю историю болезни Златы можно прочитать на сайте благотворительного фонда.

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