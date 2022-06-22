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Общество22 июня 2022 3:44

Новосибирцам рассказали, что делать при встрече с медведем и другими хищниками в лесу

Убежать от них не получится
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Минприроды рассказали, что делать при встрече с хищником.

В Минприроды рассказали, что делать при встрече с хищником.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцам посоветовали не убегать при встрече с хищниками в лесу. Диким зверям нельзя смотреть в глаза, лучше пятиться и медленно отступать, не теряя их из вида. От детенышей нужно держаться подальше, чтобы не спровоцировать агрессию самки. Об этом сообщили в пресс-службы Минприроды региона.

– Если вы встретили диких животных, дайте им возможность уйти. Здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга либо неожиданности, или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны, – уточнили в министерстве.

В лес желательно идти днем в большой компании, громко разговаривать и шуметь – это поможет отпугнуть животных. Привал лучше устраивать на открытой местности, не идти по высокой траве и захламленным участкам. Все отходы за собой нужно убирать, чтобы остатки пищи не приманили хищников.

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