В Новосибирске двух 14-летних подростков унесло далеко от берега на надувных матрасах

В Новосибирске двух подростков унесло за 200 метров от берега. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске двух подростков унесло течением за 200 метров от пляжа «Кирова». Один держался за надувную игрушку, другой лежал на матрасе. Инцидент произошел вчера днем. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «Вконтакте».

– Подростки были доставлены на берег, с ними была проведена профилактическая беседа. Данные о себе они не сообщили, – рассказали в службе.

Спасатели уточнили, что плавать на надувных игрушках небезопасно, а также напомнили, что нельзя заплывать далеко от берега.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в озере на Юго-Западном жилмассиве утонул 32-летний мужчина.

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