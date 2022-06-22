Новосибирец, задержанный в Толмачево с крупной партией наркотиков, предстал перед судом

Новосибирец, готовивший к сбыту крупную партию героина, предстал перед судом. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирске судят 34-летнего наркодилера, который хотел сбыть крупную партию героина. Он получил наркотики в пригороде, перевез в город, где планировал распространить. Задержали его в ноябре 2021 года в аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в УТ МВД СФО.

– В машине новосибирца транспортные полицейские обнаружили и изъяли 49 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был героин. Общая масса наркотика составила почти 24 грамма. Во время обысков в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли весы, упаковочные материалы, на которых криминалисты обнаружили следы наркотиков, – пояснили в УТ МВД СФО.

На время следствия новосибирца поместили в СИЗО.

Дело злоумышленника рассматривают в Ленинском районном суде. За содеянное ему светит до 20 лет лишения свободы.

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