Новосибирские водители продолжают парковаться на площади Калинина, несмотря на запрет

В Новосибирске водители продолжают парковать авто на площади Калинина. Фото: Георгий Бархатов.

В Новосибирске из-за реконструкции на площади Калинина запретили парковку, но водители продолжают оставлять под запрещающими знаками свои автомобили. О причинах такого поведения горожан КП-Новосибирск рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

– Я считаю, что данный запрет не целесообразен. По первоначальным планам мэрии всю площадь Калинина должны были реконструировать. Сейчас проходит только первый этап: устанавливают стелу во внутреннем кольце. Раз внешнее кольцо пока остается без изменений, знаки, запрещающие парковку, нужно убирать, – считает эксперт.

Напомним, парковку на площади Калинина в Новосибирске запретили с 17 июня.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала КП-Новосибирск о том, что на сегодняшний день специалисты проводят работы по внутреннему кольцу, в том числе устанавливают стелу. Работы оцениваются в 148 миллионов рублей. В следующем году будут проводить благоустройство внешнего кольца за 200 миллионов рублей.

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