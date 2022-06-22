Улицу Планировочную в Новосибирске временно сузили до 4 июля

В Новосибирске временно сузят проезжую часть улицы Планировочной.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске на улице Планировочной в Ленинском районе на 3,5 метра сузили дорогу напротив здания № 7/2 до 4 июля. Об этом предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
– Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, – уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на 3 месяца ограничат движение по Ипподромской.
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