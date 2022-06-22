Сибиряк заплатил алименты маленьким сыну и дочке, чтобы отдохнуть за границей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Бердска не выплачивал алименты 3-летнему сыну и 9-летней дочери. Безответственность объяснял сложностями на работе. Погасить долг в 100 тысяч рублей мужчина решил, когда получил руководящую должность.

– Наладив финансовое положение, сибиряк захотел отдохнуть за границей. Он понял, что из-за долга по алиментам ему не улететь за пределы страны, поэтому сам пришёл в отделение к приставам. Он погасил долг, а также пообещал, что теперь будет исправно платить алименты, ведь на работе он – на хорошем счету, – пояснили в УФССП по НСО.

Житель Бердска также написал заявление, чтобы алименты ежемесячно списывали с его зарплаты.

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