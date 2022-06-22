В Новосибирске новый павильон на привокзальной площади сдают в аренду

Фото: В Новосибирске сдают в аренду павильон на вокзале. Фото: Avito / "Отелит".
На площади Гарина-Михайловского сдают в аренду под магазины новый павильон. Объявление разместили на сайте Avito. В месяц предлагают платить по 400 тысяч рублей.
– Общая площадь – 115 квадратных метров. Аренда помещения рядом с главным вокзалом. Крупный трафик в локации, – рассказал арендодатель – компания «Отелит».
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала проект подземной сети переходов с киосками, где был представлен павильон, выходящий на поверхность. Ранее он не понравился архитекторам.
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