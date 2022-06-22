Пробки в Новосибирске на утро 22 июня 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 22 июня 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу затруднено движение по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро 22 июня достиг 5 баллов.

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