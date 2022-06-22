Качество воды в новосибирском водохранилище стало хуже из-за дождей

Купаться пока не рекомендуют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске запретили купаться в Обском море из-за ухудшения качества воды после сильных ливней. Об этом рассказали в ходе аппаратного совещания в мэрии.

– С учетом выпадения большого количества осадков, продолжительных дождей Роспотребнадзор выявил несоответствие воды нормам СанПиНа в нашем водохранилище, – объяснил во время доклада на совещании глава департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

После ливней результаты анализа воды перестали соответствовать нормам. На пляжах развешали объявления о временном запрете купания, также об этом предупреждают по громкоговорителю. Плавать можно будет после того, как качество воды снова будет соответствовать нормам.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как ливень затопил кольцо возле Голден Парка на Родниках.

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