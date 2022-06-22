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Общество21 июня 2022 23:32

Новосибирцы беспокоятся, что в концессионные школы дети не смогут попасть по месту жительства

Технически, эти образовательные учреждения не будут считаться полностью муниципальными
Галина СИМОНОВА
Ведь юридически эти образовательные учреждения частными считаться не будут.

Ведь юридически эти образовательные учреждения частными считаться не будут.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат новосибирского горсовета задалась вопросом, будут ли обязаны принимать учиться в школы, построенные по концессиям, детей с прилегающих участков. Ведь юридически эти образовательные учреждения частными считаться не будут.

— Я неоднократно крайне скептически высказывалась на счет новосибирских концессий. При такой схеме финансирования, в конечном счете цена возрастает в несколько раз в сравнении с рыночной, — пояснила изданию infopro54 депутат Наталья Пинус. — Но в случае со школами я не сильно возмущалась. В Новосибирске огромная нехватка школ. Если федеральный и региональный бюджеты готовы переплачивать в несколько раз, чтобы конкретный федеральный бизнесмен построил Новосибирску 14 школ — пусть будет так. Но если это оборачивается тем, что в построенные таким образом школы не смогут ходить дети, которые проживают в непосредственной близости к школе и если эти школы являются по сути «частными», и учредители могут назначить плату за обучение… То ли это, что мы ждем от этого дорогущего проекта?

В пример депутат приводит ситуацию в Нижнем Новгороде, где школы также строились в рамках концессий. Однако когда работы были завершены, то выяснилось, что по закону, детей близлежащих домов в школу брать никто не обязан. И технически они не считаются муниципальными. Этот факт сильно обеспокоил местных жителей.

Сейчас Наталья Пинус готовит официальные запросы в правительство региона и еще ряд инстанций, чтобы понять, не грозит ли подобное Новосибирску.

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