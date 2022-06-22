Новосибирцы беспокоятся, что в концессионные школы дети не смогут попасть по месту жительства

Ведь юридически эти образовательные учреждения частными считаться не будут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат новосибирского горсовета задалась вопросом, будут ли обязаны принимать учиться в школы, построенные по концессиям, детей с прилегающих участков. Ведь юридически эти образовательные учреждения частными считаться не будут.

— Я неоднократно крайне скептически высказывалась на счет новосибирских концессий. При такой схеме финансирования, в конечном счете цена возрастает в несколько раз в сравнении с рыночной, — пояснила изданию infopro54 депутат Наталья Пинус. — Но в случае со школами я не сильно возмущалась. В Новосибирске огромная нехватка школ. Если федеральный и региональный бюджеты готовы переплачивать в несколько раз, чтобы конкретный федеральный бизнесмен построил Новосибирску 14 школ — пусть будет так. Но если это оборачивается тем, что в построенные таким образом школы не смогут ходить дети, которые проживают в непосредственной близости к школе и если эти школы являются по сути «частными», и учредители могут назначить плату за обучение… То ли это, что мы ждем от этого дорогущего проекта?

В пример депутат приводит ситуацию в Нижнем Новгороде, где школы также строились в рамках концессий. Однако когда работы были завершены, то выяснилось, что по закону, детей близлежащих домов в школу брать никто не обязан. И технически они не считаются муниципальными. Этот факт сильно обеспокоил местных жителей.

Сейчас Наталья Пинус готовит официальные запросы в правительство региона и еще ряд инстанций, чтобы понять, не грозит ли подобное Новосибирску.

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