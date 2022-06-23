Погода в Новосибирске на 23 июня 2022 года: не спешите убирать зонтики

По-прежнему жарко, но дождливо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 23 июня 2022 года: дождь не спешит заканчиваться, поэтому, несмотря на солнце, готовьтесь одеться теплее и захватить дождевики и зонты.

— Ночью температура в городе составит +15…+17, днем — +24…+26 градусов. Будет в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Подует северо-западный ветер с порывами 4-9, местами 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В регионе ночью температура ночью понизится до +13…+18, а днем — до +23…+28. В отдельных районах будут кратковременные дожди, грозы.

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