Погода в Новосибирске на 22 июня 2022 года: готовьте зонтики

Снова дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 22 июня 2022 года: солнце снова будет сменяться на тучи и дождь в середине дня. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— Ночью температура в городе составит +16…+18, днем — +25…+27 градусов. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Подует западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
В регионе ночью температура ночью понизится до +13…+18, а днем — до +32. В отдельных районах будут кратковременные дожди, грозы.
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