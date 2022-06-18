В деревне Константиновка Новосибирской области пропала 32-летняя мать двоих детей

На обеих фотографиях Наталья. Она ушла из дома в зеленой футболке, как на фото справа. Фото: предоставлено героями публикации.
В деревне Константиновка Куйбышевского района пропала 32-летняя Наталья Кармазина. Она старшая сестра в многодетной семье, есть еще четверо братьев и сестер. Кроме того, у самой Натальи двое детей.
– Была одета в зеленую футболку, как на фото, джинсовые шорты короткие, и сверху кардиган во весь рост серый вязаный с капюшоном, – рассказали родственники пропавшей девушки.
Как объяснила КП-Новосибирск Надежда, одна из сестер Натальи, накануне 16 июня они сильно поссорились, после чего девушка ушла и больше дома не появлялась:
– Проверили две деревни. Ее нигде нет. Она бы вернулась домой, тут ее дети ждут, – рассказала КП-Новосибирск Надежда.
Если Вы видели эту девушку, сообщите по номерам 89133897545, 89134856636 или 89133843242.
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