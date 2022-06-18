В Новосибирске 15-летний подросток угнал автомобиль с забытыми ключами

Подросток угнал автомобиль с оставленными внутри ключами.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске 15-летний мальчик угнал автомобиль «Лада Самара» на улице Горской в Ленинском районе. Об этом в субботу, 18 июня, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
– Как установили полицейские, проходя мимо автомобиля, молодой человек заметил забытые хозяином ключи в транспортном средстве и решил совершить угон, доехав до собственного дома, – уточнили в пресс-службе.
Автомобиль обнаружили на улице Крашенникова. Угонщика отпустили под подписку о невыезде. На него завели дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как курсанты военного института на выпускной проехались по городу, высунувшись по пояс из мерседесов.
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