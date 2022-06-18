В Новосибирской области простились с разведчиком-снайпером, погибшим на Донбассе

В Новосибирской области простились с добровольцем, погибшим на Донбассе. Фото: Администрация Сузунского района НСО.

Под Новосибирском похоронили разведчика-снайпера Игоря Меренова. Он служил в Афганистане, на Кавказе и в Чечне, а затем поехал добровольцем на Донбасс.

Сибиряк, младший сержант Игорь Меренов погиб в бою 3 июня в селе Орехово Луганской Народной Республики. Об этом официально сообщили в администрации Сузунского района Новосибирской области.

– В нашей памяти имя Меренова Игоря Владимировича навсегда останется примером верного служения Отечеству. Память о нашем Сузунском герое будет вечной, как и память о наших дедах, освободивших мир от фашизма в 1945 году, – заявила на траурном митинге глава Сузунского района Лилия Некрасова.

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