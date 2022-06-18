В Новосибирской области 59 человек за сутки заболели коронавирусом

В Новосибирской области прибавилось 59 заболевших коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба, на утро субботы, 18 июня, в Новосибирской области прибавилось 59 заболевших коронавирусом. Из них 10 детей. Умерших от COVID-19 за прошедший день нет.

– В отделениях реанимации находятся 53 человека. На ИВЛ – 10 пациентов, – сообщают в оперштабе.

Выздоровевших меньше, чем заболевших – всего 36 человек за день.

Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 619 пациентов, из них 3 ребенка.

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