В Новосибирской области на выходных сохранится высокая пожароопасность

Новосибирцев просят не разводить костры в период высокой пожароопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске и области с 18 по 20 июня сохраняется высокая пожароопасность. Об этом предупреждают синоптики и пресс-служба главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– С 19 по 20 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), – сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В воскресенье, 19 июня, в городе обещают до +22 градусов, в понедельник – до +25.

Специалисты МЧС напоминают, что нужно быть предельно осторожными в обращении с огнем и воздержаться от разведения костров.

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