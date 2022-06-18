В Новосибирске увековечили память о медсестре, погибшей в борьбе с коронавирусом. Фото: Минздрав НСО.
В новосибирской Городской клинической больнице № 11 установили мемориал в память о медсестре Елене Владиной, которая умерла после того, как заразилась коронавирусом в «красной зоне». Она проработала там 31 год.
– В апреле 2020 года, когда пришла беда, кто-то уволился, перешел на другую работу, а Елена Николаевна не раздумывая вышла работать в свое родное отделение. С больными она была чуткая, внимательная, ласковая, они ее очень любили и уважали, – рассказал главврач больницы Алексей Величко.
Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что во время эпидемии это был самый крупный ковидный госпиталь во всем регионе.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в конце марта ковидный госпиталь № 11 решили вернуть к основному профилю работы в связи с постепенным снижением заболеваемости.
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