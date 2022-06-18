Первый «Макдоналдс» без названия заработал в Новосибирске

В Новосибирске открыли обновленный ресторан фаст-фуда. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.
В субботу, 18 мая, в Новосибирске открыли обновленную точку фаст-фуда на месте бывшего «Макдоналдса» возле метро «Гагаринская». Сеть планируют назвать «Вкусно и точка», но пока кафе самообслуживания работает без вывески.
Над входом висят разноцветные шарики, а постеры обещают «тот самый Чизбургер» и «тот самый Комбо». В самом меню различий мало: разве что «Биг Мак» заменили «Грандом».
В меню почти ничего не изменилось. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.
Пока посетители не рвутся в новую точку быстрого питания. Сотрудники остались те же и работают с такой же улыбкой, как и прежде. Возможно, вкус и качество блюд тоже останется на прежнем уровне.
Напомним, 10 июня рестораны сети «Макдоналдс» официально закрылись в Новосибирске.
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