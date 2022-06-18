В Новосибирском зоопарке выпустили на волю крохотную летучую мышь после спячки в холодильнике

Летучая мышка выспалась в зоопарке и улетела на волю. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило.

В Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило дети принесли маленькую летучую мышку – самку двухцветного кожана. Ее назвали Анжелой и решили оставить в зоопарке на зимнюю спячку. Об этом 18 июня рассказали сотрудники администрации зоопарка.

По советам московских коллег Анжелу выхаживали в специальных условиях. Бухгалтер пожертвовала пинцет, зоологи поделились личинками для кормления, нашелся градусник и штангенциркуль для замеров. Самым большим пожертвованием сотрудников зоопарка стал холодильник «Бирюса» и весы с кухни.

– После того, как Анжела достигла приличной массы, стала вялой и всем видом показала, что пора бы и поспать, мы оборудовали контейнер, в котором и поместили ее в холодильник до весны, – рассказывают в зоопарке.

Когда стало тепло и на улице появились комары – естественная пища для летучих мышей – было решено выпустить мышку на волю. Теперь Анжела станет соседкой новосибирцев, устроившись у кого-нибудь на чердаке или на балконе.

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