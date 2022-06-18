Опубликован список недорогих баз для летнего отдыха рядом с Новосибирском

В Новосибирске можно недорого снять летний домик. Фото: База отдыха "Маяк".

В Новосибирске и недалеко от города есть много баз отдыха, где цены держатся в пределах пары тысяч. Там можно снять домик и полюбоваться на волны или лес.

В парке отдыха есть пляж и беседки. Фото: Звезда.

К примеру, двухместный домик в парке отдыха «Звезда» в Советском районе стоит от 1800 рублей за 24 часа. Въезд платный. Кстати, 26 июня на этом пляже пройдет пенная вечеринка.

Это самые дешевые домики на базе отдыха в Новосибирске. Фото: Азимут - Н.

В парке также есть дешевые места в кемпинге «Азимут – Н». День в простом домике обойдется всего в тысячу рублей.

В "Лукоморье" отдают дань традициям. Фото: Лукоморье.

На базе отдыха «Лукоморье» можно снять двухместный летний домик за 1400 рублей.

Неподалеку расположен яхт-клуб. Фото: Маяк.

На Шлюзе, недалеко от Академгородка, отдых обойдется подороже. Цены на номера для двоих на базе отдыха «Маяк» начинаются от 3 тысяч рублей.

Элитные "Чкаловские дачи" дешевле по будням. Фото: Чкаловские дачи.

В экопарке «Чкаловские дачи» сутки проживания со включенным завтраком стоят 3500.

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