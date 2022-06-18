Совладельца компании-инвестора новосибирского аквапарка заподозрили в преднамеренном банкротстве. Фото: Аквамир.

Финансовый управляющий нашел признаки преднамеренного банкротства в деле совладельца ГК «Кварсис» Петра Овчинникова. Он выступал инвестором строительства аквапарка «Аквамир». Сообщение финансового управляющего опубликовали на «Федресурсе».

– На основе проведенной проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства и анализа сделок, в рамках финансового анализа состояния должника, были сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства, – указано в сообщении.

В прошлом году региональный Арбитражный суд признал Овчинникова банкротом после заявления его кредитора. Как уточняют на сайте, оснований для проверки признаков фиктивного банкротства нет. По статье за преднамеренное банкротство инвестору «Аквамира» может грозить до 6 лет лишения свободы.

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