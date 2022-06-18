В Новосибирске эвакуировали тысячу человек из ТРЦ «Аура» из-за угрозы пожара

В Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ "Аура" из-за короткого замыкания. Фото: стоп-кадр.

Утром в субботу, 18 июня, в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» массово эвакуировали посетителей и персонал. Очевидцы прислали видео в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Короткое замыкание произошло в магазине «Акула», расположенном на третьем этаже торгового центра, – сообщили в группе.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, короткое замыкание произошло в светильнике. Он не загорелся, но посетителей и персонал эвакуировали.

Всего из здания вывели 400 сотрудников и 600 посетителей.

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