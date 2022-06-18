В Новосибирске открыли часть новой развязки на Ипподромской магистрали

В Новосибирске открыли движение по новой эстакаде с Ипподромской магистрали. Фото: ГК "ВИС".

Новосибирским водителям стало проще выезжать с Ипподромской магистрали на площадь Будагова. Движение по новой эстакаде четвертого моста открыли, и можно больше не делать большой крюк по улице Серебренниковской.

Новая развязка появилась на картах 2ГИС. Эстакада упростит движение со стороны торгового центра «Аура».

Новая эстакада уже появилась на картах. Фото: скриншот 2ГИС.

По словам новосибирских автомобилистов, развязка поможет разгрузить движение и сократить количество пробок.

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