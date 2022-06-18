В Новосибирске откроют производство легких бутылок для пива

В Новосибирске откроют производство самых тонких бутылок для пива в России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Две крупные пивоваренные компании откроют в Новосибирске производство легких бутылок для пива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления по взаимодействию с органами региональной власти крупнейшей пивоваренной компании России AB InBev Efes Вячеслава Ефимова.

– Вроде бы что удивительного – самая легкая бутылка на пивоваренном рынке России. Бутылка весит 235 грамм – минус 30 грамм. Это значит, что затраты возобновляемых ресурсов будут сокращены, – презентовал Ефимов.

Производить инновационную тару будут на заводе «Сибстекло». Новый способ создания самых легких бутылок позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 10%.

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