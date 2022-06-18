В Новосибирске завершились поиски пропавшего 67-летнего пенсионера

Женщина отдала заблудившемуся пенсионеру свою куртку. Фото: ЛизаАлерт.

Утром в субботу, 18 июня, в Новосибирске нашли 67-летнего жителя Октябрьского района, который вышел покурить и не вернулся. Пропавшего Леонида Ишутина встретила местная жительница возле своего подъезда. Она узнала его по ориентировке.

– Она дала ему свою куртку и сразу же позвонила на телефон горячей линии, – рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских. – Сейчас мужчина уехал на скорой помощи в больницу вместе с родными, чтобы врачи оценили его состояние.

Поисковики продолжали прочесывать местность до 5 часов утра, поэтому были недалеко от места, куда пришел пенсионер. Вместе с родственниками Леонида они приехали за 10 минут и вызвали скорую.

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