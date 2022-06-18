В Новосибирской области самосвал врезался в кроссовер на Северном объезде

В Новосибирске самосвал врезался в кроссовер на Северном объезде. Фото: АСТ-54.

Под Новосибирском перед мостом на Северном объезде самосвал врезался в поворачивающий кроссовер. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– На Северном объезде перед мостом через Обь столкнулись самосвал и кроссовер Mitsubishi, которому от удара смяло заднюю часть, – сообщили свидетели ДТП.

Как рассказали очевидцы в комментариях под видео, водитель иномарки ждал, когда закончится встречный поток машин, чтобы повернуть. В этот момент в него на полной скорости влетел самосвал, пытаясь объехать кроссовер.

На место выезжали сотрудники ДПС. Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.

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