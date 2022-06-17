Площадь в Новосибирске готовят к установки стелы «Город трудовой доблести»

На площади уже демонтировали все бетонные конструкции и убрали тротуарную плитку. Фото: мэрия Новосибирска

Площади Калинина начали готовить к установке стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Уже демонтировали все бетонные конструкции и убрали тротуарную плитку. Скоро с площади уберут старые фонари и перенесут контактную сеть на внешний контур.

— Мы приступили к практической реализации проекта по установке стелы. За лето предстоит много сделать: установить стелу, благоустроить территорию, изменить схему электропитания, потому что большинство воздушных растяжек уйдут, чтобы не портить внешний вид площади, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, наибольшей трудностью при установке стелы станет невозможность остановить движение на площади. А значит, работы должны будут проводиться максимально аккуратно, чтобы не мешать горожанам. Еще одна трудность — станция метро, проходящая внизу. Придется очень точно рассчитать нагрузку, чтобы ничего не повредить.

Напомним, что с 17 июня на площади Калинина запретили парковку и установили соответствующие знаки. А автомобилистов, игнорирующих их, будет работает эвакуатор.

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