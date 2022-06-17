В Новосибирске у ЦУМа столкнулись две иномарки

Очевидцы помогли поставить минивэн на колеса. Фото: кадры из видео
В Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись две иномарки, и одна из них опрокинулась. Произошло ДТП вечером в ночь на 18 июня. Видео в сеть выложили очевидцы.
— На пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова столкнулись седан Toyota Corona Premio и минивэн Toyota Ipsum. Последний от удара опрокинулся, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, пешеходы помогли перевернуть машину обратно на колеса. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.
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